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2 февраля, 23:04

Шамар Николсон пожелал «Спартаку» стать чемпионом после расторжения контракта

«Спартак» расторг контракт с нападающим Шамаром Николсоном

Шамар Николсон. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Шамар Николсон. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Шамара Николсона. Как сообщила пресс-служба клуба, с ямайским футболистом был расторгнут контракт по взаимному согласию сторон.

Соглашение должно было действовать до конца июня 2026 года. Всего за «Спартак» 27-летний форвард сыграл в 57 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач.

«Спасибо за всё и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда «красно-белый», — написал Николсон в соцсетях после ухода из московского клуба.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Селиховым
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Ранее в «Спартак» из ЦСКА перешёл вратарь Илья Помазун. 28-летний голкипер подписал контракт на 2,5 года.

Артур Лапсаков
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