Шамар Николсон пожелал «Спартаку» стать чемпионом после расторжения контракта
«Спартак» расторг контракт с нападающим Шамаром Николсоном
Шамар Николсон. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Шамара Николсона. Как сообщила пресс-служба клуба, с ямайским футболистом был расторгнут контракт по взаимному согласию сторон.
Соглашение должно было действовать до конца июня 2026 года. Всего за «Спартак» 27-летний форвард сыграл в 57 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач.
«Спасибо за всё и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда «красно-белый», — написал Николсон в соцсетях после ухода из московского клуба.
Ранее в «Спартак» из ЦСКА перешёл вратарь Илья Помазун. 28-летний голкипер подписал контракт на 2,5 года.