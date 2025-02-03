Шамар Николсон пожелал «Спартаку» стать чемпионом после расторжения контракта

Московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Шамара Николсона. Как сообщила пресс-служба клуба, с ямайским футболистом был расторгнут контракт по взаимному согласию сторон.

Соглашение должно было действовать до конца июня 2026 года. Всего за «Спартак» 27-летний форвард сыграл в 57 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач.

«Спасибо за всё и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда «красно-белый», — написал Николсон в соцсетях после ухода из московского клуба.