«Спартак» официально объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешёл в московский «Спартак». Как сообщает пресс-служба красно-белых, 28-летний голкипер подписал контракт на 2,5 года.

«Помазун успешно прошёл в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае <...> Приветствуем Илью и желаем ему достичь больших побед вместе со «Спартаком»! — говорится в сообщении.

Илья Помазун в форме «Спартака». Фото © Сайт ФК «Спартак»

Помазун является выпускником ЦСКА, но с 2017 года успел сыграть только 10 встреч за основной состав клуба, оставаясь в тени Игоря Акинфеев. Основное время своей карьеры он провёл в аренде в екатеринбургском «Урале», где сыграл 117 матчей, включая 30 «сухих» игр. В текущем сезоне Помазун не выходил на поле, так как в сентябре его отстранили от тренировок с командой после того, как он выразил желание перейти в «Спартак».

Футболист уже дал первое интервью пресс-службе красно-белых, где рассказал о ходе переговоров.

«Переговоры длились на протяжении трёх недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что «Спартак» мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб», — сказал Помазун.

Спортсмен считает, что конкуренция с Александром Максименко пойдёт на пользу им обоим. Пара спартаковских вратарей знакома друг с другом — они пересекались ещё в молодёжной сборной.

Примечательно, что отец Ильи Помазуна Александр также играл за московский «Спартак», став в составе красно-белых чемпионом России в 1993 году.