«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Селиховым

«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Стороны достигли соглашения на взаимном согласии. В составе красно-белых Селихов стал чемпионом России, а также выиграл с командой Кубок и Суперкубок России.

«Благодарим Сашу за годы, проведённые в «Спартаке»! Желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.