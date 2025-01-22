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22 января, 20:22

«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Селиховым

Александр Селихов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Александр Селихов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Стороны достигли соглашения на взаимном согласии. В составе красно-белых Селихов стал чемпионом России, а также выиграл с командой Кубок и Суперкубок России.

«Благодарим Сашу за годы, проведённые в «Спартаке»! Желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

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Ранее бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию. Специалист работал в пяти разных местах: в родной Испании, в Италии, Швейцарии, Греции и России. Однако самые приятные воспоминания и впечатления оставила наша страна.

Артур Лапсаков
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