«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Селиховым
Александр Селихов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
«Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Стороны достигли соглашения на взаимном согласии. В составе красно-белых Селихов стал чемпионом России, а также выиграл с командой Кубок и Суперкубок России.
«Благодарим Сашу за годы, проведённые в «Спартаке»! Желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию. Специалист работал в пяти разных местах: в родной Испании, в Италии, Швейцарии, Греции и России. Однако самые приятные воспоминания и впечатления оставила наша страна.