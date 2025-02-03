«Добро пожаловать, Шапи»: Клуб MLS по-русски поприветствовал российского игрока

Американский футбольный клуб «Спортинг Канзас-Сити», выступающий в MLS, тепло поприветствовал своего нового игрока — российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. В официальных социальных сетях клуба появилось сообщение: «Добро пожаловать, Шапи», написанное латиницей.

25-летний футболист подписал контракт с клубом до конца 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сумма трансфера не раскрывается.

Последним клубом Сулейманова был греческий «Арис», где в текущем сезоне он провёл 14 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Теперь российский нападающий готов начать новый этап своей карьеры в клубе, за который выступает его соотечественник Алексей Миранчук.

Сулейманов — выпускник академии «Краснодара». В команде «быков» он сыграл 124 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь ассистов.