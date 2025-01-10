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Регион
9 января, 21:33

Экс-игрок сборной России по футзалу столкнулся с расистскими выкриками в Новосибирске

Игравший за сборную России по футзалу Нандо ушёл с матча Суперлиги из-за расизма

Нандо. Обложка © mfknn.ru

Нандо. Обложка © mfknn.ru

Футболист мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо столкнулся с расистскими оскорблениями во время выездного матча 14-го тура чемпионата России против новосибирского «Сибиряка» и покинул площадку в знак протесте. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Инцидент произошёл ближе к концу игры. Группа болельщиков хозяев начала выкрикивать в адрес чернокожего игрока оскорбления. Несмотря на скандал, матч завершился победой гостей со счётом 6:1.

Нандо ушёл с площадки в Новосибирске из-за расистских выкриков с трибун. Видео © БЕТСИТИ Суперлига | Футзал России

«Мы твёрдо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», — говорится в сообщении «Норильского никеля».

Клуб выразил надежду, что Российский футбольный союз обратит внимание на произошедшее и примет меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Российская футзальная Суперлига уже объявила о проведении расследования инцидента, заявив о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба.

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Тимур Хингеев
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