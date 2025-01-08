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Регион
8 января, 05:30

Лучшего футболиста 2024 года дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

Винисиус Жуниор пропустит два матча Ла Лиги за толчок вратаря «Валенсии»

Винисиус Жуниор. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Винисиус Жуниор. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Бразильский нападающий «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Инцидент произошёл в ходе напряжённой игры 3 января. Об этом сообщает Marca со ссылкой на решение дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Винисиус пропустит игры против «Лас-Пальмаса» 19 января и «Вальядолида» 25 января. Однако футболист примет участие в полуфинале Суперкубка Испании против «Мальорки», который состоится 9 января. Неспортивное поведение форварда обошлось «Реалу» в 700 евро, а самого спортсмена оштрафовали на 600 евро.

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Напомним, что ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии FIFA. Он также вошёл в символическую сборную года The FIFA Best вместе с ещё четырьмя спортсменами «Реала»: Даниэлем Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером.

Анатолий Цейко
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