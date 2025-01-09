Украинцы угрозами заставили английский клуб лишить российского регбиста триколора на форме

Российский регбист Кирилл Готовцев, выступающий за британский клуб «Глостер», подвергся нападкам со стороны иностранных болельщиков за появление на поле в футболке с флагом России. Руководство команды после угроз украинцев извинилось за своего легионера и заверило, что поддерживает санкции против РФ из-за СВО.

Готовцев с формой с флагом РФ. Фото © Х / PlanetRugby

«Клуб осведомлён о дискуссии в социальных сетях по поводу появления национального флага Кирилла Готовцева на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против «Сейла». Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции World Rugby против России от 2022 года в отношении конфликта на Украине», — говорится в тексте на сайте клуба.

Сейчас Готовцеву запретили появляться в форме с флагом России, хотя игрок считается лучшим в команде. В марте 2024 года он принёс «Глостеру» первый трофей за девять лет – Кубок Премьершипа. Примечательно, что ограничения коснулись только его, другие игроки спокойно выходят на поле с национальной символикой на форме. При этом британский клуб неоднократно говорил, что всегда выступает за равноправие наций и не приемлет расизм.