Украинцы угрозами заставили английский клуб лишить российского регбиста триколора на форме
Английский клуб запретил регбисту Готовцеву выступать в форме с флагом России
Кирилл Готовцев. Обложка © ТАСС / IMAGO / Wayne Tuckwell
Российский регбист Кирилл Готовцев, выступающий за британский клуб «Глостер», подвергся нападкам со стороны иностранных болельщиков за появление на поле в футболке с флагом России. Руководство команды после угроз украинцев извинилось за своего легионера и заверило, что поддерживает санкции против РФ из-за СВО.
Готовцев с формой с флагом РФ. Фото © Х / PlanetRugby
«Клуб осведомлён о дискуссии в социальных сетях по поводу появления национального флага Кирилла Готовцева на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против «Сейла». Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции World Rugby против России от 2022 года в отношении конфликта на Украине», — говорится в тексте на сайте клуба.
Сейчас Готовцеву запретили появляться в форме с флагом России, хотя игрок считается лучшим в команде. В марте 2024 года он принёс «Глостеру» первый трофей за девять лет – Кубок Премьершипа. Примечательно, что ограничения коснулись только его, другие игроки спокойно выходят на поле с национальной символикой на форме. При этом британский клуб неоднократно говорил, что всегда выступает за равноправие наций и не приемлет расизм.
Ранее сообщалось, что с 2025 года российские судьи, обладающие международной квалификацией, смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подчеркнул, что для поддержания высокого уровня профессионализма российским судьям с международными лицензиями необходимо регулярно работать на мировых турнирах.