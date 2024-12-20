«Горжусь, что я русская»: Погребняк рассказала, почему все россияне — одна большая семья

Модель, многодетная мама Мария Погребняк призналась в беседе с Life.ru, что является фанаткой президента РФ Владимира Путина. По её словам, она полностью согласна со словами российского лидера о том, что Россия — большая семья, где все поддерживают друг друга.

«Я, безусловно, смотрела прямую линию с нашим дорогим, уважаемым президентом. Я горжусь, что он президент нашей страны. Я его фанатка. И так же, как и он, считаю, что мы все большая дружная семья. Я не просто это считаю. Я, как могу, помогаю людям. Ко мне спокойно можно обратиться с просьбой, здравомыслящей просьбой. Это не из разряда купить айфон, подарить машину, квартиру», — отметила Погребняк.

Погребняк рассказала, что к ней обращаются многодетные семьи и она никогда не отказывает в помощи с одеждой или продуктами питания. Много женщин в положении также просят о помощи, особенно когда им нужны вещи первой необходимости. Она упомянула случай, когда девушка написала о своём 78-летнем дедушке, который спит на разваленном диване, и что у неё нет возможности купить новый, так как она сама в декрете. Также модель отметила, что она выполняет просьбу детского дома устроить новогоднюю ёлку для детей.

Сейчас нелёгкие времена, и мы должны ещё больше сплотиться, слышать друг друга и по возможности помогать. Также хочу отметить, что я чувствую поддержку, любовь нашей семьи, нашей русской семьи, нашего народа Мария Погребняк

«Стоит мне заболеть, миллионы писем приходят с разными советами, как быстрее поправиться, что выпить. Делятся контактами профессионалов в данном вопросе. Врачи готовы выехать, взять все анализы, чтобы, главное, быстрее человек поправился. И для меня это очень важно. Я так радуюсь, что мы действительно очень дружны, любящие, умеем переживать и поддерживать друг друга», — добавила многодетная мать.

Погребняк также поблагодарила наших спортсменов, отметив, сколько здоровья, сил и времени они отдают спорту для достижения побед. По её мнению, для них очень важно занять первое место, чтобы русские были на высоте.

Я люблю страну и горжусь, что я русская! Мария Погребняк