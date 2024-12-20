Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие

Прямая линия вселила большую уверенность и спокойствие в умы и сердца россиян. Зрители получили ответы на многие вопросы и многие поводы для беспокойства были сняты. Президент много говорил о вопросах экономики, отметил болевые точки, указал, что знает, какие сложности возникают в связи с беспрецедентным давлением на Россию извне. При этом он привёл цифры, показал, какой будет экономическая стратегия дальше, и здесь тоже мы почувствовали себя достаточно спокойно из-за того, что президент владеет ситуацией.

«Мне показался интересным момент, когда он признался, что специальную военную операцию надо было начинать раньше. Это очень сильная смысловая точка. Президент много сказал о том, что Россия пыталась выстроить дружественные партнерские отношения со странами Запада до начала СВО, надеялась на соблюдение минских соглашений, то есть подходила с позиции суверенитета и равноправия государства, международного права ко всей этой повестке. Но нас обманули, и в итоге произошли те события, которые произошли. И вот в этой части откровенность президента показалась мне очень важной, и она тоже ответила на вопросы многих россиян», — добавил политолог.