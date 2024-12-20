Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие
Эксперт Миронов: Ключевым стало признание Путина, что СВО следовало начать раньше
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На прошедшей 20 декабря пресс-конференции президент России Владимир Путин проявил абсолютную открытость, не боялся сложных вопросов и совершенно никак не отстранялся от журналистов, даже представляющих СМИ из недружественных стран. На этот факт в беседе с Life.ru обратил внимание политолог Николай Миронов.
По его словам, глава государства продемонстрировал абсолютную уверенность, осведомлённость т владение обстановкой, чувствовалась его сосредоточенность на текущей повестке и, что немаловажно, глубокое знание этой повестки.
Прямая линия вселила большую уверенность и спокойствие в умы и сердца россиян. Зрители получили ответы на многие вопросы и многие поводы для беспокойства были сняты. Президент много говорил о вопросах экономики, отметил болевые точки, указал, что знает, какие сложности возникают в связи с беспрецедентным давлением на Россию извне. При этом он привёл цифры, показал, какой будет экономическая стратегия дальше, и здесь тоже мы почувствовали себя достаточно спокойно из-за того, что президент владеет ситуацией.
политолог Николай Миронов
Собеседник Life.ru отметил, что президент достаточно откровенно говорил об ошибках, говорил о том, как они будут устранены.
«Мне показался интересным момент, когда он признался, что специальную военную операцию надо было начинать раньше. Это очень сильная смысловая точка. Президент много сказал о том, что Россия пыталась выстроить дружественные партнерские отношения со странами Запада до начала СВО, надеялась на соблюдение минских соглашений, то есть подходила с позиции суверенитета и равноправия государства, международного права ко всей этой повестке. Но нас обманули, и в итоге произошли те события, которые произошли. И вот в этой части откровенность президента показалась мне очень важной, и она тоже ответила на вопросы многих россиян», — добавил политолог.
Ранее во время прямой линии Владимир Путин заявил, что России есть, с кем договариваться в Киеве, поскольку там всё ещё осталось немало «наших ребят». По его словам, им бы очень хотелось избавить эту страну от нацистского режима. Президент России также назвал главное препятствие для переговоров с Киевом. Он при этом не стал исключать сценарий с предоставлением Зеленскому убежища в России.