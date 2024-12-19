«Внимание, доверие, единение»: Политолог объяснила главный итог прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин опирается на мнение людей в своей работе. Об этом рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин в беседе с Life.ru.

«Объём — почти 2,5 миллиона обращений — и широкий спектр вопросов, поступивших сегодня на прямую линию президенту, безусловно, говорят о том внимании и доверии, с которым люди относятся к Владимиру Путину. И это внимание, и доверие абсолютно взаимны. В своей работе президент всегда рядом с людьми и всегда опирается на мнение людей», — отметила эксперт.

Она рассказала, что ставшую уже традиционной прямую линию Владимир Путин впервые предложил провести в 2001 году, и вот уже много лет она пользуется неизменной популярностью у населения. Специалист отметила, что к президенту обращаются по самым разным поводам: и чтобы пожаловаться, и чтобы похвалиться, и просто расспросить о жизни. И он несколько часов отвечает открыто и честно на все вопросы без цензуры и по существу.

«Можно перечислять много тем и вопросов, которые озвучивали сегодня, — рост цен и доступность ипотеки, ход спецоперации и обеспечение наших бойцов, ключевая ставка и пенсионные начисления, даже проблемы с физраствором в аптеках — все они так или иначе близки людям, и близки, и понятны президенту», — добавила политолог.

Это единение с народом, мне кажется, очень отчётливо проявилось сегодня. И это ощущение стало для меня главным итогом прошедшего мероприятия. Политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин