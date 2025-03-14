«Совершенно разные игроки»: Фетисов назвал отличия Овечкина и Гретцки
Фетисов заявил, что Овечкин и Гретцки показывают совершенно разный хоккей
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Gettyimages / Jeff Vinnick
Набор игровых характеристик российского нападающего, капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сильно отличается от того, которым обладал в своё время канадский рекордсмен по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Уэйн Гретцки. О различиях двух легенд хоккея в беседе с NEWS.ru рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
По словам Фетисова, Овечкин обладает сумасшедшим голевым чутьём, он устрашающий бомбардир, а Гретцки, в свою очередь, забивал, но ещё больше ассистировал. Они совершенно разные игроки, которые сумели добиться величия с помощью своих стилей игры.
«У Овечкина уникальный дар, предвидение, чутье на гол, у него уникальные руки. Гретцки и забивал, и ещё больше отдавал», — сказал он.
Олимпийский чемпион не сомневается, что Овечкину покорится рекорд канадца, после чего россиянина в ближайшие 100 лет в этом показателе не сможет превзойти никто.
Тем временем Ови остаётся наколотить всего восемь шайб до рекорда Уэйна Гретцки, казавшегося многим вечным. 39-летний российский нападающий уже заявил, что не намерен продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», поскольку завершить свой путь он хотел бы в московском «Динамо».