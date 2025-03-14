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14 марта, 08:07

«Совершенно разные игроки»: Фетисов назвал отличия Овечкина и Гретцки

Фетисов заявил, что Овечкин и Гретцки показывают совершенно разный хоккей

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Gettyimages / Jeff Vinnick

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Gettyimages / Jeff Vinnick

Набор игровых характеристик российского нападающего, капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сильно отличается от того, которым обладал в своё время канадский рекордсмен по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Уэйн Гретцки. О различиях двух легенд хоккея в беседе с NEWS.ru рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

По словам Фетисова, Овечкин обладает сумасшедшим голевым чутьём, он устрашающий бомбардир, а Гретцки, в свою очередь, забивал, но ещё больше ассистировал. Они совершенно разные игроки, которые сумели добиться величия с помощью своих стилей игры.

«У Овечкина уникальный дар, предвидение, чутье на гол, у него уникальные руки. Гретцки и забивал, и ещё больше отдавал», — сказал он.

Олимпийский чемпион не сомневается, что Овечкину покорится рекорд канадца, после чего россиянина в ближайшие 100 лет в этом показателе не сможет превзойти никто.

Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки
Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки

Тем временем Ови остаётся наколотить всего восемь шайб до рекорда Уэйна Гретцки, казавшегося многим вечным. 39-летний российский нападающий уже заявил, что не намерен продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», поскольку завершить свой путь он хотел бы в московском «Динамо».

Владимир Озеров
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