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Регион
11 марта, 15:58

Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки

Вышло интервью с Александром Овечкиным, готовящимся побить рекорд Уэйна Гретцки

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР / Nick Wass

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР / Nick Wass

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, приближающийся к рекорду Уэйна Гретцки, дал большое интервью «Известиям», в котором рассказал о своем отношении к ажиотажу вокруг рекорда и планах на будущее.

Российский спортсмен не любит давать интервью, а после травм и накануне ответственных игр он категорически отказывается общаться с прессой. Но перед очередной игрой журналистам «Известий» и «Спорт-Экспресса» удалось побеседовать в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз» с обладателем Кубка Стэнли и трёхкратным чемпионом мира.

Овечкин, в частности, не исключил возвращения в «Динамо», рассказал про клюшку Гретцки в своей коллекции, о мечте вновь выйти на Олимпийский лёд, а также о том, кто больше всех не хочет, чтобы он побил рекорд легендарного канадца. Читайте большой материал «Известий» по ссылке.

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Напомним, 39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил уже 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб.

Александра Вишнякова
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