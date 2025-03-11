Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, приближающийся к рекорду Уэйна Гретцки, дал большое интервью «Известиям», в котором рассказал о своем отношении к ажиотажу вокруг рекорда и планах на будущее.

Российский спортсмен не любит давать интервью, а после травм и накануне ответственных игр он категорически отказывается общаться с прессой. Но перед очередной игрой журналистам «Известий» и «Спорт-Экспресса» удалось побеседовать в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз» с обладателем Кубка Стэнли и трёхкратным чемпионом мира.

Овечкин, в частности, не исключил возвращения в «Динамо», рассказал про клюшку Гретцки в своей коллекции, о мечте вновь выйти на Олимпийский лёд, а также о том, кто больше всех не хочет, чтобы он побил рекорд легендарного канадца. Читайте большой материал «Известий» по ссылке.