«Эверест уже виден»: Экс-менеджер сборной России оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Экс-менеджер сборной РФ Сафронов: Овечкину остался самый трудный путь до рекорда
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить всего восемь шайб до достижения рекорда Уэйна Гретцки, а потом ещё одну, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю. Однако именно этот путь для российского хоккеиста будет самым трудным, полагает бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов.
«Падёт ли рекорд Гретцки в этом сезоне? Знаете, есть старая-старая поговорка: «загад не бывает богат». Эверест уже виден. В начале сезона Сашка был ближе к вершине, но не у неё. А сейчас осталось девять шагов — и они самые трудные», — оценил шансы Овечкина собеседник «Газеты.ru».
Напомним, Александр Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. После гола «Сиэтлу» россиянин сократил отставание от рекорда до восьми шайб. К слову, он не намерен продолжать карьеру в НХЛ после истечение контракта. После сезона 2025/26 Овечкин планирует вернуться в московское «Динамо».