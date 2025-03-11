«Эверест уже виден»: Экс-менеджер сборной России оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить всего восемь шайб до достижения рекорда Уэйна Гретцки, а потом ещё одну, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю. Однако именно этот путь для российского хоккеиста будет самым трудным, полагает бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов.

«Падёт ли рекорд Гретцки в этом сезоне? Знаете, есть старая-старая поговорка: «загад не бывает богат». Эверест уже виден. В начале сезона Сашка был ближе к вершине, но не у неё. А сейчас осталось девять шагов — и они самые трудные», — оценил шансы Овечкина собеседник «Газеты.ru».