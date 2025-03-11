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Регион
11 марта, 12:01

Олимпийский чемпион Мальцев отреагировал на новость о возвращении Овечкина в «Динамо»

Ветеран «Динамо» Мальцев: Болельщики будут рады возвращению Овечкина

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / ТАСС / AP / Frank Franklin II

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / ТАСС / AP / Frank Franklin II

Ветеран московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев прокомментировал новость о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родной клуб. Спортсмен признался, что болельщики будут рады увидеть прославленного российского хоккеиста.

«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Овечкин выступал за «Динамо» в 2001-2005 и в 2012-2013 (во время локаута в НХЛ) годах.

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Напомним, Александр Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо». Ранее он заявил, что не намерен продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», который истекает после сезона 2025/26. А пока что хоккеист продолжает борьбу за рекорд Уэйна Гретцки. После гола «Сиэтлу» россиянин сократил отставание от рекорда до восьми шайб.

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Борис Эльфанд
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