Олимпийский чемпион Мальцев отреагировал на новость о возвращении Овечкина в «Динамо»

Ветеран московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев прокомментировал новость о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родной клуб. Спортсмен признался, что болельщики будут рады увидеть прославленного российского хоккеиста.

«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Овечкин выступал за «Динамо» в 2001-2005 и в 2012-2013 (во время локаута в НХЛ) годах.