Олимпийский чемпион Мальцев отреагировал на новость о возвращении Овечкина в «Динамо»
Ветеран «Динамо» Мальцев: Болельщики будут рады возвращению Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / ТАСС / AP / Frank Franklin II
Ветеран московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев прокомментировал новость о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родной клуб. Спортсмен признался, что болельщики будут рады увидеть прославленного российского хоккеиста.
«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Овечкин выступал за «Динамо» в 2001-2005 и в 2012-2013 (во время локаута в НХЛ) годах.
Напомним, Александр Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо». Ранее он заявил, что не намерен продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», который истекает после сезона 2025/26. А пока что хоккеист продолжает борьбу за рекорд Уэйна Гретцки. После гола «Сиэтлу» россиянин сократил отставание от рекорда до восьми шайб.