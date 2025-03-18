КХЛ готова организовать матчи с игроками НХЛ после обсуждения Путина и Трампа

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова организовать матчи против игроков НХЛ. В интервью ТАСС глава лиги Алексей Морозов сообщил , что КХЛ готова выступить организатором в этом вопросе.

Он акцентировал внимание на том, что КХЛ всегда выступала за мир и открытый спортивный диалог между лигами, подчёркивая важность этого шага для хоккейного сообщества. Более того, по указанию президента России Владимира Путина лига уже активно готовится к реализации этой амбициозной идеи.