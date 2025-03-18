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18 марта, 19:53

КХЛ готова организовать матчи с игроками НХЛ после обсуждения Путина и Трампа

Глава КХЛ Морозов: Лига готова организовать матчи с игроками НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова организовать матчи против игроков НХЛ. В интервью ТАСС глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ готова выступить организатором в этом вопросе.

Он акцентировал внимание на том, что КХЛ всегда выступала за мир и открытый спортивный диалог между лигами, подчёркивая важность этого шага для хоккейного сообщества. Более того, по указанию президента России Владимира Путина лига уже активно готовится к реализации этой амбициозной идеи.

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Напомним, президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе Путина о проведении матчей между российскими и американскими хоккеистами. Обсуждение этой темы состоялось во время телефонного разговора лидеров двух стран, который продлился два с половиной часа.

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«Шедеврум» / Life.ru

Артём Гапоненко
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