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18 марта, 19:18

Президент Казахстана Токаев приветствует итоги разговора Путина и Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил результаты телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев одобряет итоги переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Украине», — отметил он в своём телеграм-канале.

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Во время разговора Путин заверил Трампа, что бойцы ВСУ, которые сдались под Курском, останутся живы. Кроме того, лидеры России и США согласовали создание экспертных групп для решения украинских вопросов. Путин также сообщил Трампу о подготовке обмена военнопленными с Киевом, который планируют провести 19 марта по схеме 175 на 175 человек. В ходе диалога они также поддержали взаимный отказ от атак по энергетическим объектам на ближайшие 30 дней. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Лия Мурадьян
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