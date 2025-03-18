Президент Казахстана Токаев приветствует итоги разговора Путина и Трампа
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил результаты телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.
«Президент Касым-Жомарт Токаев одобряет итоги переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Украине», — отметил он в своём телеграм-канале.
Во время разговора Путин заверил Трампа, что бойцы ВСУ, которые сдались под Курском, останутся живы. Кроме того, лидеры России и США согласовали создание экспертных групп для решения украинских вопросов. Путин также сообщил Трампу о подготовке обмена военнопленными с Киевом, который планируют провести 19 марта по схеме 175 на 175 человек. В ходе диалога они также поддержали взаимный отказ от атак по энергетическим объектам на ближайшие 30 дней. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.
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