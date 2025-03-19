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19 марта, 11:04

«Бобровского на ворота»: Третьяк положительно оценил идею Путина о матчах между клубами НХЛ и КХЛ

Третьяк: Идея о проведении матчей между НХЛ и КХЛ является приятной новостью

Идея президента России Владимира Путина о проведении матчей между НХЛ и КХЛ, озвученная накануне во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, безусловно, является приятной новостью для хоккея. Об этом Life.ru заявил легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк прокомментировал идею о проведении матчей между НХЛ и КХЛ. Видео © Life.ru

«Это очень важно, потому что хоккей, искусство и культура всегда были вне политики. И в самые холодные времена «Холодной войны» в 70-е годы наш балет, наши артисты и хоккеисты играли и показывали пример дружбы между странами. В частности, пример, это игры 1972 года, когда лучшие хоккеисты Северной Америки встретились с нашими, потрясли весь мир и растопили холод между странами», — сказал Третьяк.

Он выразил надежду, что такие известные игроки континентальной хоккейной лиги, как Сергей Бобровский и Александр Овечкин, которые сейчас выступают в НХЛ, смогли бы объединиться в сборную и сыграть против Соединённых Штатов.

На вопрос о том, кого бы Третьяк поставил в ворота против американцев, он без колебаний ответил: «Я бы выбрал Бобровского». Не так давно данного российского спортсмена Дональд Трамп призвал включить в Зал хоккейной славы.

В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ
В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о возможности организации хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Подробности вчерашней беседы двух лидеровчитайте в материале Life.ru.

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Life.ru

Мария Любицкая
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