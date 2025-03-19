«Бобровского на ворота»: Третьяк положительно оценил идею Путина о матчах между клубами НХЛ и КХЛ

Идея президента России Владимира Путина о проведении матчей между НХЛ и КХЛ, озвученная накануне во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, безусловно, является приятной новостью для хоккея. Об этом Life.ru заявил легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк прокомментировал идею о проведении матчей между НХЛ и КХЛ. Видео © Life.ru

«Это очень важно, потому что хоккей, искусство и культура всегда были вне политики. И в самые холодные времена «Холодной войны» в 70-е годы наш балет, наши артисты и хоккеисты играли и показывали пример дружбы между странами. В частности, пример, это игры 1972 года, когда лучшие хоккеисты Северной Америки встретились с нашими, потрясли весь мир и растопили холод между странами», — сказал Третьяк.

Он выразил надежду, что такие известные игроки континентальной хоккейной лиги, как Сергей Бобровский и Александр Овечкин, которые сейчас выступают в НХЛ, смогли бы объединиться в сборную и сыграть против Соединённых Штатов.