Трамп принял чемпионов НХЛ и призвал включить Бобровского в Зал хоккейной славы

Чемпионы Национальной хоккейной лиги из команды «Флорида Пантерз» посетили Белый дом, где их принял президент Дональд Трамп. Среди игроков были и российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Событие транслировалось на официальном канале Белого дома в YouTube. Во время встречи Трамп отметил, что российского вратаря команды из Санрайза Бобровского нужно в будущем включить в Зал хоккейной славы.

Трамп назвал невероятным вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Видео © Х / David

На встрече игроки «Флориды» подарили президенту золотую хоккейную клюшку и два свитера с номерами «47» и «45-47», символизирующими первый и второй президентские сроки Трампа.