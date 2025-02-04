Трамп принял чемпионов НХЛ и призвал включить Бобровского в Зал хоккейной славы
Чемпионы Национальной хоккейной лиги из команды «Флорида Пантерз» посетили Белый дом, где их принял президент Дональд Трамп. Среди игроков были и российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
Событие транслировалось на официальном канале Белого дома в YouTube. Во время встречи Трамп отметил, что российского вратаря команды из Санрайза Бобровского нужно в будущем включить в Зал хоккейной славы.
Трамп назвал невероятным вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Видео © Х / David
На встрече игроки «Флориды» подарили президенту золотую хоккейную клюшку и два свитера с номерами «47» и «45-47», символизирующими первый и второй президентские сроки Трампа.
Ранее Life.ru сообщал, что Илья Сорокин, российский вратарь из «Нью-Йорк Айлендерс», был признан лучшим игроком прошлой недели в НХЛ. Он добился трёх побед с 95,3% отражённых бросков и средним показателем в 1,33 пропущенных шайбы.
Кадр видео YouTube / White House