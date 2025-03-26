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Регион
26 марта, 02:49

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до пяти шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё на шаг приблизился к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ. Российский хоккеист пополнил коллекцию 889-м голом в карьере и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до пяти шайб.

Сделать точный бросок Овечкину удалось в матче с «Виннипег Джетс». Нападающий «кэпсов» оформил гол на 57-й минуте игры, сравняв счёт. Впрочем, это не спасло столичную команду от поражения со результатом 2:3.

«Природный дар»: Раскрыта уникальная способность Александра Овечкина
«Природный дар»: Раскрыта уникальная способность Александра Овечкина

Ранее одноклубник Овечкина рассказал об интересной традиции российского хоккеиста. По словам нападающего Дилана Строума, капитан команды забирает все вещи после матчей, в которых он забивает голы.

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X / Capitals

Илья Пушкарев
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