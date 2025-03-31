Александр Овечкин забил 890-й гол в карьере, приблизившись к рекорду Гретцки
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до четырёх голов
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает свой путь к историческому рекорду, забив очередную шайбу в матче против «Баффало Сэйбрз». Встреча, проходившая на арене в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:8 в пользу гостей.
Для Овечкина этот гол стал 890-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это ещё один шаг к достижению снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы. Таким образом, российский форвард приблизился к рекорду на четыре гола, что укрепляет его позиции в исторической таблице. Всего россиянин набрал в этой встрече три очка (гол и две передачи).
890-я шайба Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Видео © X / Washington Capitals
На данный момент «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка по итогам 72 матчей.
А ранее Овечкин вернул одноклубников на лёд после поражения «Миннесоте Уайлд», чтобы пожать руку 40-летнему вратарю соперника Марку-Андре Флёри, завершающему карьеру. Россиянин выстроил сокомандников в центре, дабы поприветствовать легендарного голкипера.
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