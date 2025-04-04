Политика против хоккея: Россиянам запретили увидеть рекорд Овечкина вживую

Выдающийся российский хоккеист современности, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин как никогда близок к званию лучшего снайпера в истории НХЛ, однако отечественные СМИ не смогут зафиксировать его рекорд лично или задать вопросы игроку после триумфального матча. По данным сайта MK.ru, руководство Лиги запрещает журналистам из нашей страны оформлять аккредитации на игры.

Запрет был введён ещё в 2022 году. Политическое решение американские хоккейные чиновники обосновали началом СВО на Украине. Российские СМИ неоднократно сообщали о невозможности получить аккредитацию. В частности, не так давно препятствия были созданы для наших коллег из ТАСС. Несмотря на близость Овечкина к рекорду, политика НХЛ до сих пор не пересмотрена.