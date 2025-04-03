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3 апреля, 01:36

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки, повторив достижение Хоу

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает переписывать историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В поединке против «Каролины Харрикейнз» он забросил очередную шайбу, доведя общее число голов в регулярных чемпионатах до 892. Идёт третий период встречи, «кэпсы» проигрывают со счётом 1:5.

Теперь капитану столичной команды остаётся сделать всего два точных броска, чтобы сравняться с легендарным Уэйном Гретцки, который удерживает рекорд с 894 голами. Впрочем, в этом матче Овечкин достиг другого рекорда, забив 39 шайб за сезон среди хоккеистов в возрасте 39 лет. Тем самым он повторил результат канадца Горди Хоу.

Гол в исполнении Овечкина. Видео © X / Washington Capitals

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В «Вашингтон Кэпиталз» уверены, что возглавить список лучших снайперов в истории НХЛ российскому спортсмену удастся до конца этого сезона. Впереди у «кэпсов» ещё семь матчей.

Тимур Хингеев
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