«Вашингтон» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки на финише сезона
«Вашингтон» прогнозирует, что Овечкин забросит 895-ю шайбу до конца сезона
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP
Хоккеист Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ в текущем сезоне, уверены в его клубе «Вашингтон Кэпиталз». Там считают, что Ови забросит 42 шайбы и на одну опередит знаменитого канадца.
На счету Овечкина сейчас 890 голов, у Гретцки — 894. Впереди у «столичных» девять матчей, из которых три дома.
Напомним, ранее Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Баффало Сейбрз» (5:8). Для него этот гол стал 890-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Эксперты ожидают, что в апреле рекорд 99-го номера будет побит, ведь «Вашингтон» должен провести ещё девять игр. Тем временем одноклубник Овечкина рассказал об интересной традиции россиянина после матчей, в которых он забивает голы. А тренер раскрыл уникальную способность нападающего.