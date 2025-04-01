«Вашингтон» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки на финише сезона

Хоккеист Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ в текущем сезоне, уверены в его клубе «Вашингтон Кэпиталз». Там считают, что Ови забросит 42 шайбы и на одну опередит знаменитого канадца.