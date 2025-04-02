Россиянин Марченко стал первой звездой матча НХЛ после хет-трика и ассиста

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал первой звездой матча против «Нэшвилл Предаторз», забросив три шайбы и отдав результативную передачу. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.

Марченко открыл счёт уже на 2-й минуте, а затем забросил шайбы на 25-й и 46-й минутах. В составе «Блю Джекетс» также отличились Адам Фантилли, Шон Монахан, которые сделали дубли, и Данте Фаббро. У «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг, Майкл Бантинг, Джастин Бэррон и Джордан Истерли.

В матче приняли участие и другие российские хоккеисты. Дмитрий Воронков из «Коламбуса» нанёс один бросок в створ ворот и применил три силовых приёма. Иван Проворов, также выступающий за «Блю Джекетс», отметился одним хитом и одним заблокированным броском. Фёдор Свечков из «Нэшвилла» отдал одну результативную передачу.