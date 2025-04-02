Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 04:05

Россиянин Марченко стал первой звездой матча НХЛ после хет-трика и ассиста

Кирилл Марченко. Обложка © Х / Columbus Blue Jackets

Кирилл Марченко. Обложка © Х / Columbus Blue Jackets

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал первой звездой матча против «Нэшвилл Предаторз», забросив три шайбы и отдав результативную передачу. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.

Марченко открыл счёт уже на 2-й минуте, а затем забросил шайбы на 25-й и 46-й минутах. В составе «Блю Джекетс» также отличились Адам Фантилли, Шон Монахан, которые сделали дубли, и Данте Фаббро. У «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг, Майкл Бантинг, Джастин Бэррон и Джордан Истерли.

В матче приняли участие и другие российские хоккеисты. Дмитрий Воронков из «Коламбуса» нанёс один бросок в створ ворот и применил три силовых приёма. Иван Проворов, также выступающий за «Блю Джекетс», отметился одним хитом и одним заблокированным броском. Фёдор Свечков из «Нэшвилла» отдал одну результативную передачу.

Российский игрок НХЛ получил перелом челюсти, сидя на скамейке
Российский игрок НХЛ получил перелом челюсти, сидя на скамейке

А между тем Александр Овечкин вновь сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Россиянин пополнил копилку 891-м голом и приблизился к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ, от которого его отделяют всего четыре шайбы.

Антон Голыбин
  • Новости
  • НХЛ
  • США
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar