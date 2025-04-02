Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трёх шайб в игре с «Бостоном»
Александр Овечкин забросил очередную шайбу в матче НХЛ. Пополнить копилку 891-м голом в регулярных чемпионатах капитану «Вашингтон Кэпиталз» удалось в игре с «Бостон Брюинз».
Российский спортсмен мастерски реализовал большинство и оформил гол в первом периоде встречи. Напомним, что сейчас список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги возглавляет канадец Уэйн Гретцки, в арсенале которого 894 гола. Овечкину осталось забить всего три шайбы, чтобы сравняться с рекордом, и ещё одну, чтобы побить его.
Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила логотип в своих социальных сетях, посвятив его погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Новый логотип выполнен в цветах «Вашингтон Кэпиталз» и содержит изображение силуэта Овечкина, празднующего гол, а также надпись «The GR8 Chase. Alex Ovechkin» («Великая погоня. Алекс Овечкин»).
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial