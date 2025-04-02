Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трёх шайб в игре с «Бостоном»

Российский спортсмен мастерски реализовал большинство и оформил гол в первом периоде встречи. Напомним, что сейчас список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги возглавляет канадец Уэйн Гретцки, в арсенале которого 894 гола. Овечкину осталось забить всего три шайбы, чтобы сравняться с рекордом, и ещё одну, чтобы побить его.