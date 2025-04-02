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Регион
2 апреля, 00:39
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трёх шайб в игре с «Бостоном»

Александр Овечкин забросил очередную шайбу в матче НХЛ. Пополнить копилку 891-м голом в регулярных чемпионатах капитану «Вашингтон Кэпиталз» удалось в игре с «Бостон Брюинз».

Российский спортсмен мастерски реализовал большинство и оформил гол в первом периоде встречи. Напомним, что сейчас список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги возглавляет канадец Уэйн Гретцки, в арсенале которого 894 гола. Овечкину осталось забить всего три шайбы, чтобы сравняться с рекордом, и ещё одну, чтобы побить его.

«Вашингтон» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки на финише сезона
«Вашингтон» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки на финише сезона

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила логотип в своих социальных сетях, посвятив его погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Новый логотип выполнен в цветах «Вашингтон Кэпиталз» и содержит изображение силуэта Овечкина, празднующего гол, а также надпись «The GR8 Chase. Alex Ovechkin» («Великая погоня. Алекс Овечкин»).

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Антон Голыбин
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