Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

В матче «Вашингтона» против «Чикаго» Александр Овечкин забросил свою 893-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, приблизившись вплотную к рекорду Уэйна Гретцки, который лично наблюдает за игрой с трибун.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола. Видео © Х / Washington Capitals

Всего одна шайба отделяет российского снайпера от отметки в 894 гола, которая считалась недостижимой на протяжении десятилетий. На данный момент в игре продолжается первый период, счёт 1:1.