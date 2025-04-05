Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы
В матче «Вашингтона» против «Чикаго» Александр Овечкин забросил свою 893-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, приблизившись вплотную к рекорду Уэйна Гретцки, который лично наблюдает за игрой с трибун.
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола. Видео © Х / Washington Capitals
Всего одна шайба отделяет российского снайпера от отметки в 894 гола, которая считалась недостижимой на протяжении десятилетий. На данный момент в игре продолжается первый период, счёт 1:1.
Эта шайба стала 40-й в сезоне для 39-летнего россиянина, который обновил собственный рекорд, достигнув подобной снайперской отметки в 14-й раз. Гретцки занимает второе место (12 сезонов), а среди действующих игроков главным преследователем Овечкина является нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос (7).
Напомним, что НХЛ готовит грандиозное шоу «Ovi Land» с масштабным оформлением арен по всей лиге, LED-экранами и специальной программой празднования, однако российские журналисты лишены возможности лично запечатлеть этот исторический момент.