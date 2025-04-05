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4 апреля, 23:45

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

В матче «Вашингтона» против «Чикаго» Александр Овечкин забросил свою 893-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, приблизившись вплотную к рекорду Уэйна Гретцки, который лично наблюдает за игрой с трибун.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола. Видео © Х / Washington Capitals

Всего одна шайба отделяет российского снайпера от отметки в 894 гола, которая считалась недостижимой на протяжении десятилетий. На данный момент в игре продолжается первый период, счёт 1:1.

Эта шайба стала 40-й в сезоне для 39-летнего россиянина, который обновил собственный рекорд, достигнув подобной снайперской отметки в 14-й раз. Гретцки занимает второе место (12 сезонов), а среди действующих игроков главным преследователем Овечкина является нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос (7).

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Напомним, что НХЛ готовит грандиозное шоу «Ovi Land» с масштабным оформлением арен по всей лиге, LED-экранами и специальной программой празднования, однако российские журналисты лишены возможности лично запечатлеть этот исторический момент.

Обложка ©

Х / Washington Capitals

Артём Гапоненко
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