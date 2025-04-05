Гретцки: Мой дед был бы счастлив, что рекорд его внука побьёт русский

Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки радуется, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин скоро побьёт его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он не испытывает никакой обиды по этому поводу. Об этом Гретцки рассказал журналистам во время перерыва матча «Вашингтон» — «Чикаго».

«Я счастлив за Алекса. <…> Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьёт русский. Алекс — молодец», — отметил он.

Гретцки уверен, что Овечкин сможет преодолеть его достижение. Он подчеркнул, что не ощущает ни капли зависти.