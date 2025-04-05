Гретцки: Мой дед был бы счастлив, что рекорд его внука побьёт русский
Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС/EPA/SAUL LOEB / POOL
Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки радуется, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин скоро побьёт его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он не испытывает никакой обиды по этому поводу. Об этом Гретцки рассказал журналистам во время перерыва матча «Вашингтон» — «Чикаго».
«Я счастлив за Алекса. <…> Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьёт русский. Алекс — молодец», — отметил он.
Гретцки уверен, что Овечкин сможет преодолеть его достижение. Он подчеркнул, что не ощущает ни капли зависти.
Как сообщал Life.ru, Овечкин уже установил рекорд НХЛ по голам за сезон для игроков в возрасте 39 лет. Он забросил свою 40-ю шайбу в матче против «Чикаго». Нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в 39 лет (в сезоне 1967/68) забросил 39 шайб.