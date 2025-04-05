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Регион
5 апреля, 01:12

Гретцки: Мой дед был бы счастлив, что рекорд его внука побьёт русский

Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС/EPA/SAUL LOEB / POOL

Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС/EPA/SAUL LOEB / POOL

Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки радуется, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин скоро побьёт его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он не испытывает никакой обиды по этому поводу. Об этом Гретцки рассказал журналистам во время перерыва матча «Вашингтон» — «Чикаго».

«Я счастлив за Алекса. <…> Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьёт русский. Алекс — молодец», — отметил он.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

Гретцки уверен, что Овечкин сможет преодолеть его достижение. Он подчеркнул, что не ощущает ни капли зависти.

Как сообщал Life.ru, Овечкин уже установил рекорд НХЛ по голам за сезон для игроков в возрасте 39 лет. Он забросил свою 40-ю шайбу в матче против «Чикаго». Нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в 39 лет (в сезоне 1967/68) забросил 39 шайб.

Лия Мурадьян
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