«Болеем за него!»: В Кремле признали Овечкина выдающимся хоккеистом
Песков: Болеем за Овечкина, он — выдающийся российский хоккеист
Александр Овечкин после того, как забил 894-ю шайбу в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
В Кремле считают Александра Овечкина выдающимся российским хоккеистом, следят за его успехами и болеют за него. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он — выдающийся российский хоккеист», — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня утром Александр Овечкин забил 894-ю шайбу во встрече против «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ. Таким образом, он догнал легендарного канадского снайпера Уэйна Гретцки по забитым голам. Тот, к слову, в этот момент находился на трибунах и следил за игрой. Сам Овечкин уже обратился к семье и фанатам со словами признательности за их поддержку.