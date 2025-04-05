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5 апреля, 10:43

«Болеем за него!»: В Кремле признали Овечкина выдающимся хоккеистом

Песков: Болеем за Овечкина, он — выдающийся российский хоккеист

Александр Овечкин после того, как забил 894-ю шайбу в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Александр Овечкин после того, как забил 894-ю шайбу в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

В Кремле считают Александра Овечкина выдающимся российским хоккеистом, следят за его успехами и болеют за него. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он — выдающийся российский хоккеист», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, сегодня утром Александр Овечкин забил 894-ю шайбу во встрече против «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ. Таким образом, он догнал легендарного канадского снайпера Уэйна Гретцки по забитым голам. Тот, к слову, в этот момент находился на трибунах и следил за игрой. Сам Овечкин уже обратился к семье и фанатам со словами признательности за их поддержку.

Александр Юнашев
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