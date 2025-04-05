«Мой дед был русским»: Гретцки рад за Овечкина, повторившего его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался, что очень рад за российского форварда Александра Овечкина, который сравнялся с его рекордом по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует пресс-служба НХЛ.

«Я совсем не удивлён тому, что случилось. Я очень рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — подчеркнул Гретцки.