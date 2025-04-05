«Мой дед был русским»: Гретцки рад за Овечкина, повторившего его рекорд
Канадец Гретцки заявил, что его русский дед обрадовался бы рекорду Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР
Канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался, что очень рад за российского форварда Александра Овечкина, который сравнялся с его рекордом по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует пресс-служба НХЛ.
«Я совсем не удивлён тому, что случилось. Я очень рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — подчеркнул Гретцки.
Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин в матче против «Чикаго» забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Так он сравнялся по количеству голов с рекордом Уэйна Гретцки. Последний в этот эпохальный момент лично присутствовал на трибунах и наблюдал за игрой. Сам Овечкин уже успел поблагодарить фанатов и свою семью за поддержку и признался, что его «немного трясёт» от переполняющих эмоций.