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5 апреля, 09:00

«Мой дед был русским»: Гретцки рад за Овечкина, повторившего его рекорд

Канадец Гретцки заявил, что его русский дед обрадовался бы рекорду Овечкина

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался, что очень рад за российского форварда Александра Овечкина, который сравнялся с его рекордом по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует пресс-служба НХЛ.

«Я совсем не удивлён тому, что случилось. Я очень рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — подчеркнул Гретцки.

«Молодец!» В Америке по-русски поздравили Овечкина с повторением рекорда Гретцки
«Молодец!» В Америке по-русски поздравили Овечкина с повторением рекорда Гретцки

Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин в матче против «Чикаго» забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Так он сравнялся по количеству голов с рекордом Уэйна Гретцки. Последний в этот эпохальный момент лично присутствовал на трибунах и наблюдал за игрой. Сам Овечкин уже успел поблагодарить фанатов и свою семью за поддержку и признался, что его «немного трясёт» от переполняющих эмоций.

Татьяна Миссуми
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