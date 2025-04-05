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5 апреля, 07:29

«Молодец!» В Америке по-русски поздравили Овечкина с повторением рекорда Гретцки

Баскетболистки Берд и Таурази по-русски поздравили Овечкина с рекордом Гретцки

Александр Овечкин. Обложка © AP/ ТАСС

Александр Овечкин. Обложка © AP/ ТАСС

Во время трансляции Финала четырёх женского студенческого баскетбольного турнира NCAA американские баскетболистки Сью Берд и Дайана Таурази неожиданно отвлеклись от своего вида спорта и сменили тему на хоккей, чтобы поздравить известного российского спортсмена Александра Овечкина. Они узнали, что форвард «Вашингтона» в матче против «Чикаго» оформил дубль, доведя количество своих голов в карьере до 894. Таким образом, он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки.

Сью Берд, которая комментировала матч, неожиданно поделилась личной историей, связанной с Александром Овечкиным. Она рассказала, что играла за московское «Динамо» и в тот период познакомилась с мамой хоккеиста, президентом клуба.

«Президентом клуба тогда была женщина. Говорили, что один из её сыновей неплохо играет в хоккей... Если сократить длинную историю, то её фамилия — Овечкина. А сына зовут Алекс Овечкин, хотя в России мы знали его как Сашу. И вот сегодня он повторил рекорд Гретцки!» — рассказала Берд.

Диана Таурази поддержала коллегу и по-русски проскандировала: «Хорошо!» Берд поддержала её слова возгласом «Молодец!».

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Напомним, что этой ночью Александр Овечкин в матче против «Чикаго» он забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Так хоккеист сравнялся по количеству голов с рекордом Уэйна Гретцки. Момент был символичным, ведь сам Гретцки лично присутствовал на игре и наблюдал за историческим моментом с трибун.

Ольга Сливченко
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