«Даааааааа!»: Овечкин с партнёрами эмоционально отпраздновал исторический гол в НХЛ
Микрофон запечатлел эмоции Овечкина после исторического гола
Специальный микрофон зафиксировал эмоциональную реакцию Александра Овечкина на 894-ю шайбу в НХЛ. В игре против «Чикаго» российский форвард повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Микрофон запечатлел эмоции Овечкина после исторического гола. Видео © Х / Washington Capitals
«Даааааааааааа!» — закричал хоккеист сразу после того, как шайба залетела в ворота.
Его бросились обнимать все партнёры по команде, в том числе и те, кто был на скамейке. Многие из них кричали, что это история.
Кроме того, в этой игре Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов (136), превзойдя легендарного Яромира Ягра (135). Нападающему «Вашингтона» также покорилось достижение НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет и рекорд по голам в первых периодах (242 шайбы).