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5 апреля, 02:48

«Даааааааа!»: Овечкин с партнёрами эмоционально отпраздновал исторический гол в НХЛ

Микрофон запечатлел эмоции Овечкина после исторического гола

Специальный микрофон зафиксировал эмоциональную реакцию Александра Овечкина на 894-ю шайбу в НХЛ. В игре против «Чикаго» российский форвард повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Микрофон запечатлел эмоции Овечкина после исторического гола. Видео © Х / Washington Capitals

«Даааааааааааа!» — закричал хоккеист сразу после того, как шайба залетела в ворота.

Его бросились обнимать все партнёры по команде, в том числе и те, кто был на скамейке. Многие из них кричали, что это история.

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Кроме того, в этой игре Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов (136), превзойдя легендарного Яромира Ягра (135). Нападающему «Вашингтона» также покорилось достижение НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет и рекорд по голам в первых периодах (242 шайбы).

Обложка ©

Х / Washington Capitals

Артём Гапоненко
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