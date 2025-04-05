Овечкин совершил исторический хет-трик рекордов в одном матче

Александр Овечкин в игре против «Чикаго» вписал своё имя в хоккейную историю сразу тремя громкими достижениями, подтвердив статус величайшего снайпера современности. Российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов (136), превзойдя легендарного Яромира Ягра (135).

Но главное событие вечера — 894-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах, позволившая ему сравняться с самим Уэйном Гретцки по этому показателю. Символично, что канадская легенда лично наблюдал за этим моментом с трибун.