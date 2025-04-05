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Регион
5 апреля, 02:26

Овечкин совершил исторический хет-трик рекордов в одном матче

Овечкин побил рекорд Ягра по числу победных голов в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин в игре против «Чикаго» вписал своё имя в хоккейную историю сразу тремя громкими достижениями, подтвердив статус величайшего снайпера современности. Российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов (136), превзойдя легендарного Яромира Ягра (135).

Но главное событие вечера — 894-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах, позволившая ему сравняться с самим Уэйном Гретцки по этому показателю. Символично, что канадская легенда лично наблюдал за этим моментом с трибун.

Третий рекорд вечера — 41 гол в текущем сезоне, сделавший Овечкина самым результативным 39-летним игроком в истории лиги (прежнее достижение Горди Хоу — 39 голов в сезоне 1967/68).

Политика против хоккея: Россиянам запретили увидеть рекорд Овечкина вживую
Политика против хоккея: Россиянам запретили увидеть рекорд Овечкина вживую
Артём Гапоненко
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