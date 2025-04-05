«Немного трясёт»: Овечкин поделился эмоциями после повторения рекорда Гретцки
Овечкин — о повторении рекорда Гретцки: Меня всё ещё немного трясёт
Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, всё ещё находясь под впечатлением от только что повторённого рекорда Уэйна Гретцки, признался журналистам в лёгком мандраже.
«Меня всё ещё немного трясёт», — сказал он в ходе пресс-конференции после победного матча с «Чикаго».
Овечкин рассказал, что до сих пор не может до конца осознать произошедшее. Он подчеркнул важность поддержки семьи — матери, жены и детей, которые присутствовали на матче, а также фанатов, специально приехавших из других городов.
Особую благодарность нападающий выразил своим партнёрам по командам, с которыми играл на протяжении карьеры. Овечкин упомянул Никласа Бэкстрема, Сергея Фёдорова и Виктора Козлова.
«Без этих парней я бы не добился этих достижений», — отметил он.
Стоит отметить, что в игре с «Чикаго» Овечкин совершил исторический хет-трик достижений. Помимо повторённого рекорда Гретцки он также побил достижение Яромира Ягра по числу победных голов в НХЛ, стал самым результативным 39-летним игроком в истории лиги (прежний рекорд принадлежал Горди Хоу — 39 голов в сезоне 1967/68), а также превзошёл рекорд Гретцки по количеству голов в первых периодах (242).