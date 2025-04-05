«Немного трясёт»: Овечкин поделился эмоциями после повторения рекорда Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, всё ещё находясь под впечатлением от только что повторённого рекорда Уэйна Гретцки, признался журналистам в лёгком мандраже.

«Меня всё ещё немного трясёт», — сказал он в ходе пресс-конференции после победного матча с «Чикаго».

Овечкин рассказал, что до сих пор не может до конца осознать произошедшее. Он подчеркнул важность поддержки семьи — матери, жены и детей, которые присутствовали на матче, а также фанатов, специально приехавших из других городов.

Особую благодарность нападающий выразил своим партнёрам по командам, с которыми играл на протяжении карьеры. Овечкин упомянул Никласа Бэкстрема, Сергея Фёдорова и Виктора Козлова.