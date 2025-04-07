Хит российской группы возглавил топ Apple Music на Украине

Песня исполняется на башкирском языке и рассказывает о персонаже башкирского эпоса — волшебной птице, способной превращаться в прекрасную девушку. «Homay» стала вирусной в соцсетях. В настоящее время она занимает 5-е место в мировом чарте Shazam, обойдя таких исполнителей, как Леди Гага и Бруно Марс.

Ранее Life.ru писал, что Ay Yola начала давать концерты на корпоративных мероприятиях в России. Они требуют 700 тысяч рублей за выступление, которое длится около получаса, так как у них всего шесть песен. Участники группы ещё не подготовили райдер и просят лишь оплатить перелёт и обеспечить проживание в четырёхзвёздочном отеле.