Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 19:06

Хит российской группы возглавил топ Apple Music на Украине

Песня уфимской группы Ay Yola «Homay» возглавила топ Apple Music на Украине

Участники группы Ay Yola. Обложка © Telegram / AY YOLA

Участники группы Ay Yola. Обложка © Telegram / AY YOLA

Башкирская группа Ay Yola разорвала украинский чарт Apple Music, заняв первое место с треком «Homay». Нас это внимание обратило украинское издание «Страна.ua».

Песня исполняется на башкирском языке и рассказывает о персонаже башкирского эпоса — волшебной птице, способной превращаться в прекрасную девушку. «Homay» стала вирусной в соцсетях. В настоящее время она занимает 5-е место в мировом чарте Shazam, обойдя таких исполнителей, как Леди Гага и Бруно Марс.

Ранее Life.ru писал, что Ay Yola начала давать концерты на корпоративных мероприятиях в России. Они требуют 700 тысяч рублей за выступление, которое длится около получаса, так как у них всего шесть песен. Участники группы ещё не подготовили райдер и просят лишь оплатить перелёт и обеспечить проживание в четырёхзвёздочном отеле.

«Глубокий смысл»: Автор хита Homay раскрыл секрет названия песни
«Глубокий смысл»: Автор хита Homay раскрыл секрет названия песни
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar