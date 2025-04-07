«Глубокий смысл»: Автор хита Homay раскрыл секрет названия песня

В конце марта 2025 года атмосферная песня «Homay» башкирской группы Ay Yola облетела мир, обогнав Леди Гагу в Shazam. Это было одно из самых стремительных попаданий на верхние строчки музыкальных топов, особенно учитывая, что это всего лишь вторая песня коллектива.

Музыкальный продюсер группы Руслан Север объяснил секрет их успеха, отметив, что слухи о больших бюджетах и агентствах не соответствуют действительности. По его словам, популярность песни обусловлена тем, что она просто понравилась слушателям и нашла отклик в их сердцах. Он подчеркнул, что успех был результатом органичного взаимодействия людей с музыкой, включая поддержку радиостанций и создание трендов, а не результатом каких-то скрытых стратегий или финансовых вливаний.

«Хумай — это дочка Самрау, царя небесного, царя птиц и его супруги Солнца. Она была искупана в живой воде Яншишме и знала путь к роднику с живой водой, хранила секрет Акбузата и алмазного меча. Это главная героиня наряду с Урал–Батыром в этом эпосе. Очень глубокий смысл придаётся Хумай. Поэтому, я думаю, среди девушек это срезонировало. Хумай — птица счастья», — рассказал Север kp.ru.