Экономкласс и кола вместо водки: Раскрыт райдер «Вороваек», которые ищут третью солистку

Российская группа, выступающая в жанре русского шансона, «Воровайки» раскрыла требования к будущей участнице коллектива, которую сейчас активно ищет коллектив. Все подробности сотрудничества с третьей солисткой и условия её работы узнал SHOT.

Несмотря на то, что исполнительницы позиционируют себя как «самую популярную поп-шансон-группу страны», коллектив предпочитает эконом-класс для перелётов и поезда, в котором ездят в двух купе. За выступление «Воровайки» берут 400 тысяч рублей. Живут скромные артистки в отелях с четырьмя звёздами — от пяти, конечно, тоже не откажутся, но это не столь принципиально. Главное, чтобы в гостинице обязательно был лифт.

В райдере группы отсутствуют алкогольные напитки — исключительно вода и пара литров колы, один из которых без сахара. Особое внимание уделяется безопасности: охрана должна предотвращать любые попытки зрителей прорваться на сцену.

Ранее стало известно, что группа «Воровайки» ищет третью девушку в коллектив. Требования довольно строги: возраст от 18 до 26 лет, умение работать на сцене, энергичность и некоторые другие.