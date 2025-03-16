«Преследуют годами»: Экс-солистка «ВИА Гры» стала жертвой сталкеров

Певица Татьяна Котова всегда радовала поклонников не только вокальными данными, но и откровенными образами. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и «Мисс Россия» 2006 года справедливо считает свои фотографии элементом творчества, а не поводом для преследований. Тем не менее ей периодически попадаются сталкеры.