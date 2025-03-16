«Преследуют годами»: Экс-солистка «ВИА Гры» стала жертвой сталкеров
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Котова пожаловалась на преследующих её сталкеров
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Певица Татьяна Котова всегда радовала поклонников не только вокальными данными, но и откровенными образами. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и «Мисс Россия» 2006 года справедливо считает свои фотографии элементом творчества, а не поводом для преследований. Тем не менее ей периодически попадаются сталкеры.
«Кто-то активно вычисляет и преследует полгода, годами, кто-то тихо ходит и просто смотрит, кто-то пытается дарить подарки и ищет внимания», — рассказала Котова в интервью Леди Mail.
По её словам, «пристальное внимание забирает много энергии и нервов». Артистка подчеркнула, что ей приходится принимать меры против сталкеров.
Примечательно, что со сталкерами периодически сталкиваются многие российские звёзды. Так, ранее Настя Ивлеева избавилась от особняка за 120 млн, куда дважды пробирался сумасшедший сталкер. Кроме того, актриса Ольга Кабо пожаловалась на слив данных после вопроса о преследовании сталкера.