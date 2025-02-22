Ивлеева избавилась от особняка за 120 млн, куда дважды пробирался сумасшедший сталкер

Блогерша Настя Ивлеева решила продать свой дом в Подмосковье, где она жила вместе со своим экс-супругом рэпером Элджеем. За последние полгода к ней туда дважды пытался пролезть её неадекватный фанат. Об этом сообщает SHOT.













Внутри есть уютная терраса, собственный кинотеатр, сауна, хаммам, тренажёрка со всем комплектом, несколько спален, бар и прочие атрибуты жизни в подмосковном элитном особняке. На участке также расположен гостевой дом, в котором можно поселить персонал. Только вот мебель придётся покупать вновь, ведь Ивлеева всё оттуда вывезла. Даже лампы со стен открутила. Остались только тренажёры в спортзале.

Спустя несколько месяцев поиска нового хозяина для домика на участке 36 соток ей удалось-таки оформить сделку. По предварительным данным, телеведущая получит от покупателя за свой трёхэтажный особняк в Истре 120 миллионов рублей.