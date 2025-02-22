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22 февраля, 07:00

Ивлеева избавилась от особняка за 120 млн, куда дважды пробирался сумасшедший сталкер

SHOT: Настя Ивлеева продала трёхэтажный особняк в Истре за 120 миллионов рублей

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева решила продать свой дом в Подмосковье, где она жила вместе со своим экс-супругом рэпером Элджеем. За последние полгода к ней туда дважды пытался пролезть её неадекватный фанат. Об этом сообщает SHOT.

  • Дом Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT
    Дом Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT
  • Гостиная в доме. Фото © Telegram / SHOT
    Гостиная в доме. Фото © Telegram / SHOT
  • Спортзал. Фото © Telegram / SHOT
    Спортзал. Фото © Telegram / SHOT
  • Кухня. Фото © Telegram / SHOT
    Кухня. Фото © Telegram / SHOT
  • Сауна. Фото © Telegram / SHOT
    Сауна. Фото © Telegram / SHOT
  • Хаммам. Фото © Telegram / SHOT
    Хаммам. Фото © Telegram / SHOT

Дом Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT

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Внутри есть уютная терраса, собственный кинотеатр, сауна, хаммам, тренажёрка со всем комплектом, несколько спален, бар и прочие атрибуты жизни в подмосковном элитном особняке. На участке также расположен гостевой дом, в котором можно поселить персонал. Только вот мебель придётся покупать вновь, ведь Ивлеева всё оттуда вывезла. Даже лампы со стен открутила. Остались только тренажёры в спортзале.

Спустя несколько месяцев поиска нового хозяина для домика на участке 36 соток ей удалось-таки оформить сделку. По предварительным данным, телеведущая получит от покупателя за свой трёхэтажный особняк в Истре 120 миллионов рублей.

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Вероятно, это была вынужденная мера, поскольку ранее Насте Ивлеевой прилетел новый долг размером в 30 миллионов рублей. Она собиралась открыть предприятие со своим бизнес-партнёром через компанию «Капельница групп», но в итоге ничего не вышло.

Владимир Озеров
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