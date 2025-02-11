Ивлеева обжаловала 50-тысячный штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Блогер Анастасия Ивлеева решила оспорить административный приговор о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооружённых сил РФ. Соответствующую жалобу она подала во 2-й кассационный суд общей юрисдикции.

«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой, по которому ранее ей был назначен штраф», — заявили ТАСС в суде.