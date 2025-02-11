Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 19:56

Ивлеева обжаловала 50-тысячный штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Блогер Анастасия Ивлеева решила оспорить административный приговор о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооружённых сил РФ. Соответствующую жалобу она подала во 2-й кассационный суд общей юрисдикции.

«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой, по которому ранее ей был назначен штраф», — заявили ТАСС в суде.

Московский городской суд оставил в силе штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ
Московский городской суд оставил в силе штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Напомним, что Ивлеева стала фигуранткой административного дела весной 2024 года из-за порочащего честь ВС РФ поста в соцсетях. Суд оштрафовал её на 50 тысяч рублей, но свою вину звезда не признала.

Обложка ©

Telegram / Настя Ивлеева

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Шоубиз
  • Настя Ивлеева
  • ВС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar