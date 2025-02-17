Ивлеевой прилетел новый долг размером 30 млн рублей

Четыре года назад Ивлеева и Аникин планировали открыть бар через «Капельницу групп», однако бизнес так и не был запущен. Блогерша с соучредителем оказались должны более 23 миллионов рублей за неудачное открытие заведения. В августе 2023 года компания была признана банкротом. Сейчас к долгу добавилось ещё 7,3 млн рублей.