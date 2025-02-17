Ивлеевой прилетел новый долг размером 30 млн рублей
SHOT: Ивлеевой выставили долг в 30 млн рублей из-за компании «Капельница групп»
Блогерше Насте Ивлеевой придётся выплатить новый долг размером около 30 млн рублей за обанкротившуюся компанию «Капельница групп». Такая же сумма предъявлена ФНС и её бизнес-партнёру Дмитрию Аникину, передаёт телеграм-канал SHOT.
Четыре года назад Ивлеева и Аникин планировали открыть бар через «Капельницу групп», однако бизнес так и не был запущен. Блогерша с соучредителем оказались должны более 23 миллионов рублей за неудачное открытие заведения. В августе 2023 года компания была признана банкротом. Сейчас к долгу добавилось ещё 7,3 млн рублей.
В августе прошлого года ФНС разблокировала счета Ивлеевой после выплаты налогового долга. Предписание о блокировке счетов было вынесено 4 июня, тогда долг блогерши составлял порядка 11,353 миллиона рублей
Ранее Ивлеева решила оспорить свой штраф размером 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Блогерша отказывается признавать свою вину. Она уже подала жалобу во 2-й кассационный суд общей юрисдикции.
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