Блиновской не хватит имущества для погашения долга, который превысил ₽1 млрд
Елене Блиновской не хватит всего её имущества для погашения долга. Общая сумма задолженности «королевы марафонов» снова превысила 1 миллиард рублей.
Как сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, помимо основного долга в 587 миллионов рублей, на Елену начислены пени в размере 350 миллионов рублей и штраф в 226 миллионов рублей. Все эти суммы с учётом копеек составляют примерно 1 миллиард 168 миллионов рублей. Долг увеличился после того, как суд добавил Федеральную налоговую службу в список кредиторов.
Напомним, ранее прокурор запросил для Блиновской наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Также Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве.
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