Блиновской не хватит имущества для погашения долга, который превысил ₽1 млрд

Как сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, помимо основного долга в 587 миллионов рублей, на Елену начислены пени в размере 350 миллионов рублей и штраф в 226 миллионов рублей. Все эти суммы с учётом копеек составляют примерно 1 миллиард 168 миллионов рублей. Долг увеличился после того, как суд добавил Федеральную налоговую службу в список кредиторов.