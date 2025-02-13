Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне

Защита Елены Блиновской довела до слёз блогершу своими доводами и попытками освободить её из СИЗО. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы.

Защита заявила, что в случае вынесения приговора в виде шести лет колонии, Елена выйдет на свободу только тогда, когда её сыну исполнится почти 20 лет. Этот факт стал причиной глубоких переживаний для Блиновской, что выразилось в её слезах в зале суда.