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13 февраля, 15:55

Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне

Защита Елены Блиновской довела до слёз блогершу своими доводами и попытками освободить её из СИЗО. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы.

Защита заявила, что в случае вынесения приговора в виде шести лет колонии, Елена выйдет на свободу только тогда, когда её сыну исполнится почти 20 лет. Этот факт стал причиной глубоких переживаний для Блиновской, что выразилось в её слезах в зале суда.

Ранее Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний. Сегодня стало известно, что прокурор запросил для неё наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам
«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам
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Наталья Демьянова
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