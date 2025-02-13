«Не просто фея»: Прокурор просит приговорить Блиновскую к шести годам колонии
Прокурор запросил шесть лет колонии для Блиновской
Прокурор запросил наказание в виде шести лет колонии для блогерши Елены Блиновской, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.
Прокурор назвал Блиновскую не просто феей и отметил, что она осознавала свои действия, уклоняясь от уплаты налогов. По версии обвинения, «Королева марафонов» приобрела ряд юридических лиц, которые действовали как единый субъект, работала по упрощённой схеме. В результате она недоплатила 907 миллионов рублей налогов.
Известно, что Блиновской уже снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Более 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве блогерши Елены Блиновской. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний. Напомним, что «королева марафонов» находится под стражей уже более 380 дней.
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