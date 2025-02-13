«Не просто фея»: Прокурор просит приговорить Блиновскую к шести годам колонии

Прокурор запросил наказание в виде шести лет колонии для блогерши Елены Блиновской, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.

Прокурор назвал Блиновскую не просто феей и отметил, что она осознавала свои действия, уклоняясь от уплаты налогов. По версии обвинения, «Королева марафонов» приобрела ряд юридических лиц, которые действовали как единый субъект, работала по упрощённой схеме. В результате она недоплатила 907 миллионов рублей налогов.