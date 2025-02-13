Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 13:59

«Не просто фея»: Прокурор просит приговорить Блиновскую к шести годам колонии

Прокурор запросил шесть лет колонии для Блиновской

Прокурор запросил наказание в виде шести лет колонии для блогерши Елены Блиновской, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.

Прокурор назвал Блиновскую не просто феей и отметил, что она осознавала свои действия, уклоняясь от уплаты налогов. По версии обвинения, «Королева марафонов» приобрела ряд юридических лиц, которые действовали как единый субъект, работала по упрощённой схеме. В результате она недоплатила 907 миллионов рублей налогов.

Известно, что Блиновской уже снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Более 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве блогерши Елены Блиновской. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний. Напомним, что «королева марафонов» находится под стражей уже более 380 дней.

Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей
Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar