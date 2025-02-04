Апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве Блиновской
Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение по жалобе блогерши Елены Блиновской и её супруга, которые проходят по делу о неуплате налогов. «Королева марафонов» просила отменить признание себя банкротом, но судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний.
«Суд решил оставить решение первой инстанции о признании Блиновской банкротом без изменения», — зачитал решение судья.
Напомним, в сентябре 2024 года суд продлил срок ареста Блиновской по делу о неуплате налогов до 2 февраля 2025 года. В октябре прошлого года на её счетах были разблокированы средства на сумму более 165 миллионов рублей, чтобы «королева марафонов» могла оплатить все свои долги. В ноябре Блиновская была признана банкротом. Суд уже назначил управляющего, который должен будет составить перечень всего имущества блогерши в рамках процедуры банкротства и продать его с торгов.
Life.ru