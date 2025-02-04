Апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение по жалобе блогерши Елены Блиновской и её супруга, которые проходят по делу о неуплате налогов. «Королева марафонов» просила отменить признание себя банкротом, но судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний.