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16 января, 12:07

Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская в суде рассказала, что подписала явку с повинной по уголовному делу о неуплате налогов сразу же, как только началось следствие. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из столичного Савёловского суда, где 16 января приступили к допросу «королевы марафонов».

«С самого первого дня написала явку с повинной, понимая, что если задерживают, то значит на это есть основания. Моя позиция искренняя», — объявила Блиновская.

При этом блогерша сказала, что не сможет дать юридическую оценку статей, по которым ей предъявлены остальные объявления. Окончательное решение остаётся за судом, подытожила она.

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Напомним, в сентябре 2024 года срок ареста Блиновской по делу о неуплате налогов был продлён — по меньшей мере до 2 февраля 2025 года. В минувшем октябре на её счетах были разблокированы средства на сумму свыше 165 миллионов рублей, чтобы она смогла оплатить ими свои долги. В ноябре суд признал Блиновскую банкротом, после чего ФНС поставила на паузу взыскание с неё налоговой задолженности в размере 1,1 миллиарда рублей, а суд отдал распоряжение о старте процедуры реализации имущества, на выручку продажи которых будут закрывать долг. Сама же блогерша тем временем хочет через Верховный суд России добиться пересмотра расчёта недоимки по НДС и НДФЛ, а также снизить начисленные штрафы и пени.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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