Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская в суде рассказала, что подписала явку с повинной по уголовному делу о неуплате налогов сразу же, как только началось следствие. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из столичного Савёловского суда, где 16 января приступили к допросу «королевы марафонов».

«С самого первого дня написала явку с повинной, понимая, что если задерживают, то значит на это есть основания. Моя позиция искренняя», — объявила Блиновская.