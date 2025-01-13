Life.ru выяснил, когда дом Блиновской за полмиллиарда рублей выставят на торги

Первым шагом конкурсного управляющего, который будет заниматься имуществом Елены Блиновской, станет продажа её дома в Подмосковье. SHOT выяснил, когда можно будет приобрести особняк «королевы марафонов».

По данным телеграм-канала, поместье блогерши в Истре появится на торгах минимум через полгода. Пока что ведётся опись всего имущества Блиновской. После этого залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж. Его надо будет ещё утвердить судом.