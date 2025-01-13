Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 10:10

Life.ru выяснил, когда дом Блиновской за полмиллиарда рублей выставят на торги

SHOT: Особняк Блиновской в Истре появится на торгах минимум через полгода

Первым шагом конкурсного управляющего, который будет заниматься имуществом Елены Блиновской, станет продажа её дома в Подмосковье. SHOT выяснил, когда можно будет приобрести особняк «королевы марафонов».

По данным телеграм-канала, поместье блогерши в Истре появится на торгах минимум через полгода. Пока что ведётся опись всего имущества Блиновской. После этого залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж. Его надо будет ещё утвердить судом.

По словам конкурсного управляющего, весь процесс будет не быстрым: до выставления дома на торги уйдёт минимум полгода. Вероятно, что срок будет больше. Изначально планируется продать дом в Истре стоимостью полмиллиарда, который покроет большую часть долга Блиновской.

Алексей Блиновский из зоны СВО обжаловал решение суда о банкротстве жены
Алексей Блиновский из зоны СВО обжаловал решение суда о банкротстве жены

Напомним, в сентябре прошлого года Блиновской продлили арест как минимум до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов.  В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 млн рублей, чтобы она могла оплатить задолженность. В ноябре суд признал блогершу банкротом, в связи с чем ФНС остановила процесс взыскания с Блиновской 1,1 млрд рублей долга по налогам, а суд постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы с вырученных средств закрыть долг. На фоне всех этих событий «королева марафонов» через Верховный суд РФ пытается пересмотреть расчёт недоимки по НДС и НДФЛ, а также снизить суммы штрафа и пени.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar