Life.ru выяснил, когда дом Блиновской за полмиллиарда рублей выставят на торги
SHOT: Особняк Блиновской в Истре появится на торгах минимум через полгода
Первым шагом конкурсного управляющего, который будет заниматься имуществом Елены Блиновской, станет продажа её дома в Подмосковье. SHOT выяснил, когда можно будет приобрести особняк «королевы марафонов».
По данным телеграм-канала, поместье блогерши в Истре появится на торгах минимум через полгода. Пока что ведётся опись всего имущества Блиновской. После этого залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж. Его надо будет ещё утвердить судом.
По словам конкурсного управляющего, весь процесс будет не быстрым: до выставления дома на торги уйдёт минимум полгода. Вероятно, что срок будет больше. Изначально планируется продать дом в Истре стоимостью полмиллиарда, который покроет большую часть долга Блиновской.
Напомним, в сентябре прошлого года Блиновской продлили арест как минимум до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 млн рублей, чтобы она могла оплатить задолженность. В ноябре суд признал блогершу банкротом, в связи с чем ФНС остановила процесс взыскания с Блиновской 1,1 млрд рублей долга по налогам, а суд постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы с вырученных средств закрыть долг. На фоне всех этих событий «королева марафонов» через Верховный суд РФ пытается пересмотреть расчёт недоимки по НДС и НДФЛ, а также снизить суммы штрафа и пени.
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