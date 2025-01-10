ФНС прекратила взыскание с Блиновской более 1,1 миллиарда рублей налогов

Процесс взыскания с «королевы марафонов» Елены Блиновской суммы, превышающей 1,1 миллиарда рублей по налогам, остановлен. Ранее блогерша была объявлена банкротом.

Согласно данным, с Блиновской требовали возврата 1 168 855 426 рублей. Но в конце ноября 2024 года приняли решение прекратить взыскание по пункту 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве» — в связи с банкротством.

При этом взыскание задолженности Блиновской в размере 2,5 тысячи рублей всё ещё продолжается.