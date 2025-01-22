Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей

По данным телеграм-канала, блогерша покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Но семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн долга. Общая сумма, которую Елена сейчас должна банку, — 569 млн.