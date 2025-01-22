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22 января, 14:45

Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей

Суд обязал семью «королевы марафонов» Елены Блиновской вернуть банку более полумиллиарда рублей — Арбитражный суд удовлетворил иск кредиторов. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, блогерша покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Но семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн долга. Общая сумма, которую Елена сейчас должна банку, — 569 млн.

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Напомним, Елена Блиновская, которую судят за уклонение от уплаты налогов, заявила, что подписала явку с повинной сразу же, как только началось следствие. Показания дал и её супруг, который ради заседания суда приехал из зоны СВО. Он рассказал, что супруга даже его подсадила на свои «марафоны желаний», а также признал вину в уклонении от уплаты налогов, но доходы назвал законными. Блогерша тем временем продолжает оставаться в СИЗО.

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Александра Вишнякова
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