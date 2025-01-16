Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 13:40

Блиновская подсадила на свои «марафоны желаний» даже мужа

Блиновский рассказал в зале суда, что сам прошёл «марафоны желаний» жены

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Муж Елены Блиновской заявил, что изначально очень скептически отнёсся к её «марафонам желаний». Позже Алексей сам прошёл один из них и втянулся. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, где сейчас проходит заседание по делу блогерши.

«Это очень интересный продукт, который даёт толчок для дальнейшего роста», — заявил Алексей.

Сама Блиновская на сегодняшнем заседании объяснила, что её супруг прошёл все марафоны желаний и активно участвовал в организационных вопросах. Елена охарактеризовала его как патриотичного человека и отметила, что он «очень любит Крым». Блогерша также рассказала, что Алексей ещё до того, как ушёл на СВО, собирался заняться сельским хозяйством и приобрёл участок на юге России для этих целей.

«Он тот человек, который сажает палку и вырастает дерево», — заявила Елена.

По словам корреспондента, встреча с мужем не вызвала у «королевы марафонов» никаких эмоций. Её выражение лица осталось неизменным, когда Алексей вошёл в зал суда.

Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов
Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов

Ранее Life.ru рассказал, что Блиновский приехал в Савёловский суд из зоны СВО. Сегодня он в роли свидетеля впервые примет участие в заседании по уголовному делу супруги. До этого, кстати, Елена и Алексей не виделись — было запрещено.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar