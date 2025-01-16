Блиновская подсадила на свои «марафоны желаний» даже мужа

Муж Елены Блиновской заявил, что изначально очень скептически отнёсся к её «марафонам желаний». Позже Алексей сам прошёл один из них и втянулся. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, где сейчас проходит заседание по делу блогерши.

«Это очень интересный продукт, который даёт толчок для дальнейшего роста», — заявил Алексей.

Сама Блиновская на сегодняшнем заседании объяснила, что её супруг прошёл все марафоны желаний и активно участвовал в организационных вопросах. Елена охарактеризовала его как патриотичного человека и отметила, что он «очень любит Крым». Блогерша также рассказала, что Алексей ещё до того, как ушёл на СВО, собирался заняться сельским хозяйством и приобрёл участок на юге России для этих целей.

«Он тот человек, который сажает палку и вырастает дерево», — заявила Елена.

По словам корреспондента, встреча с мужем не вызвала у «королевы марафонов» никаких эмоций. Её выражение лица осталось неизменным, когда Алексей вошёл в зал суда.