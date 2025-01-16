Блиновский приехал в суд Москвы из зоны СВО и подмигнул жене при первой встрече

Муж королевы марафонов Елены Блиновской приехал в Савёловский суд Москвы из зоны специальной военной операции. Алексей, как свидетель, впервые примет участие в заседании по уголовному делу своей жены. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Life.ru.

До этого супруги долго не виделись — это было запрещено. В зале заседания Блиновский успел лишь подмигнуть жене. После этого его сразу же вывели обратно в коридор.