Блиновский приехал в суд Москвы из зоны СВО и подмигнул жене при первой встрече
Муж королевы марафонов Елены Блиновской приехал в Савёловский суд Москвы из зоны специальной военной операции. Алексей, как свидетель, впервые примет участие в заседании по уголовному делу своей жены. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Life.ru.
До этого супруги долго не виделись — это было запрещено. В зале заседания Блиновский успел лишь подмигнуть жене. После этого его сразу же вывели обратно в коридор.
Напомним, что Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне СВО. МВД объявило его в розыск, и вскоре он был задержан. Однако после допроса Алексея отпустили. В конце октября стало известно, что розыск Блиновского прекращён, а работа над уголовным делом в его отношении приостановлена. В декабре он подключился к судебному процессу по делу о банкротстве из зоны СВО.
ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда